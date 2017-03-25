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На Марсовом поле прошел митинг в защиту Исаакиевского собора Первоначальная тема акции была расширена участниками - горожане также выступали против застройки Пулковской обсерватории, объединения РНБ и РГБ и закрытия Европейского университета.
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Сергей Матвиенко продал офисное здание за 1 млрд рублей Бизнес-центр на Казанской улице перешел в собственность жены и дочери Дмитрия Соколова, охранника из ОП "Империя СПб+", связанного с сыном экс-губернатора.
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Пособие на первого ребенка получат только молодые матери Поддержка для молодых матерей, родивших первенца, будет распространяться на женщин в возрасте от 20 до 24 лет.
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Петербург попал в рейтинг лучших туристических направлений мира Петербург стал единственным российским городом, попавшим в ТОП-25 лучших туристических направлений этого года по версии сервиса TripAdvisor.
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Полиция ищет родителей девочки, найденной в Кировском районе Малышке на вид пять или восемь месяцев. Девочка сидела в коляске, оставленной на улице Танкиста Хрустицкого.
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В Петербурге ребенок умер во время операции по удалению аденоидов Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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Парковка в Пулково становится дешевле Аэропорт Пулково с 1 апреля этого года меняет условия использования парковки. Бесплатной краткосрочной стоянки больше не будет.
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«Сотрудник газовой службы» похитил деньги у пенсионера Злоумышленник похитил из квартиры пенсионера 50 тысяч рублей и скрылся. Возбуждено уголовное дело.
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Политика
В Porsche Cayenne на Обводном канале нашли пулемет Владелец автомобиля, уроженец Чечни, заявил, что пулемет является макетом. Мужчина говорит, что знакомый передал ему его на хранение.
В Петербурге подожгли дверь в избирательный штаб Навального По словам соратника Навального Леонида Волкова, в результате пожара никто не пострадал. Помещение застраховано.
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Петербуржец привел резиновых женщин на пикет у Мариинского дворца Активист в компании четырех резиновых подруг пытался привлечь внимание депутатов к проблеме вони в Приморском районе.
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