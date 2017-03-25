Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга
Фестиваль света пройдет на Крестовском острове в Петербурге
Петербург присоединится к акции «Час земли»
В Петербурге зафиксирован рекордный коэффициент рождаемости
Петербуржцам обещают затяжную весну с переменчивой погодой
Обсуждают Нравятся Популярное
В Приозерске мужчина на внедорожнике специально сбил десятилетнего мальчика По предварительным данным, ребенок стрелял пластиковыми пульками из детского ружья на дороге. Мужчина решил его наказать и наехал на него.
32
На Марсовом поле прошел митинг в защиту Исаакиевского собора Первоначальная тема акции была расширена участниками - горожане также выступали против застройки Пулковской обсерватории, объединения РНБ и РГБ и закрытия Европейского университета.
15
Сергей Матвиенко продал офисное здание за 1 млрд рублей Бизнес-центр на Казанской улице перешел в собственность жены и дочери Дмитрия Соколова, охранника из ОП "Империя СПб+", связанного с сыном экс-губернатора.
9

Все новости и события в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

ОТКРЫТЬ КАРТУ НОВОСТЕЙ

Политика
В Porsche Cayenne на Обводном канале нашли пулемет Владелец автомобиля, уроженец Чечни, заявил, что пулемет является макетом. Мужчина говорит, что знакомый передал ему его на хранение.
В Петербурге подожгли дверь в избирательный штаб Навального По словам соратника Навального Леонида Волкова, в результате пожара никто не пострадал. Помещение застраховано.
1
Петербуржец привел резиновых женщин на пикет у Мариинского дворца Активист в компании четырех резиновых подруг пытался привлечь внимание депутатов к проблеме вони в Приморском районе.

Происшествия
Школьница попала под колеса иномарки на Космонавтов
В Петербурге погибла театральный критик Яна Постовалова
Двое парней катались на льдине на Шкиперском протоке
Пятеро юнцов отняли у жителя Кронштадта ZAZ Chance
В Петербурге задержан мужчина, находившийся в розыске восемь лет
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика Бизнес
Петербургские автозаводы увеличили объем производства в феврале
Первый этап ЖК «Лондон Парк» подключен к постоянному электроснабжению
Дольщики ЖК «Я - Романтик» требуют открыть дорогу к своим домам
Петербурженка получила ранение ноги в квесте
Пулково отремонтирует перрон за 1,8 млрд рублей
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
«Зенит» официально объявил о трансфере Ломбертса в «Остенде»
СМИ: «Зенит» выручит 1,5 млн евро от продажи Ломбертса в «Остенде»
«Рубин» и «Зенит» рассудит бригада арбитра из Балашихи
Ломбертс перейдет из «Зенита» в бельгийский «Остенде»
СКА обыграл «Локомотив» в полуфинальных играх кубка Гагарина
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
Следите за последними новостями Петербурга
Петербургское Интернет СМИ Neva.Today (Нева.Тудэй или Новости Санкт-Петербурга сегодня) - это современное инновационное средство массовой информации Петербурга. Питерские новости дня, эксклюзивная лента последних новостей Санкт-Петербурга и Ленобласти, полученных нашими журналистами по каналам информационных агентств, деловые новости СПб сегодня (метро), новости спорта, новости Питера сегодня и вчера от руководителей городских органов власти, фотографии и последние новости с камер с видео онлайн, новости строительства дорог и реновации, финансов, бизнеса и бюджета региона.

Интернет газета Санкт-Петербурга Нева.Сегодня (старое название - Вчера.com) - это проект крупнейшего Интернет-издательства СПб и Северо-Западного региона - компании PDG. Сайт Neva.Today - это новый формат, онлайн газета новостей СПб и Ленинградской области", призванный интересно, свежим языком и максимально подробно рассказать о самых важных событиях и происшествиях города, новости в Санкт-Петербурге через призму развития, строительства новых станций метро, инвестиций, недвижимости и автомобильного сегмента, новостей о ДТП и пробках в Санкт-Петербурге.

Нашли ошибку? Выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Успели ли вы побывать на «Зенит-Арене»?
Система Orphus
Наверх